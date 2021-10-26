72 ساعة ترفيه في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، أبرز التجارب الترفيهية التي يمكن لمحبي العطلات تجربتها خلال 72 ساعة في الجزيرة، بدءاً من المرافق الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات.

وتتيح جزيرة ياس لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة جوائز عالمية، من مدن عالم فيراري أبوظبي التي تضم مجموعة متنوعة من الألعاب والنشاطات المناسبة للعائلات، وياس ووتر وورلد أبوظبي، الحديقة المائية الأولى والوحيدة في العالم ذات الطابع الإماراتي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم، التي تحمل علامة وارنر براذرز وتقدم تجربة تفاعلية مذهلة.

وللباحثين عن المغامرة، تقدم جزيرة ياس فرصة التحليق في أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، بالإضافة إلى أطول جدار تسلق داخلي في المنطقة، كل ذلك في «كلايم أبوظبي» وجهة المغامرات الداخلية الأبرز، كما يمكن لزوار الوجهة الرائدة قيادة السيارات المتوافرة في حلبة مرسى ياس، موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، حيث يمكن للسائقين اختيار ما يرغبون به من من سيارات الكارتنغ إلى سيارات السباق حتى سيارات الفورمولا 3000، بالإضافة إلى أيام مضمار السباق.

ولمحبي الراحة والاسترخاء، توفر جزيرة ياس مجموعة فنادق، بها أكثر من 2000 غرفة وجناح، إضافة إلى شاطئ الجزيرة بمياهه النقية، مما يؤكد تتمتع جزيرة ياس بتنوع مذهل في خيارات الضيافة، بالإضافة إلى أنها تعد ملاذاً لعشاق التسوق مع «ياس مول»، الذي يضم أكثر من 370 علامة تجارية عالمية وإقليمية رائدة، إلى جانب منافذ المأكولات والمشروبات، والسينما المجهزة بـ 20 شاشة عرض حديثة.

وتحتضن جزيرة ياس تحتضن أكثر من 165 مطعماً متنوعاً في مختلف أرجاء الوجهة، ما يجعلها مركزاً لالتقاء المأكولات والثقافات المختلفة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتناول الطعام، مع إطلالة خلابة على المارينا وأفخم اليخوت في أبوظبي في مرسى ياس، الذي يضم سبعة مطاعم، بما في ذلك الأكواريوم وآريس جزيرة ياس وشيبرياني الشهير.

جدير بالذكر أنه نتيجة للجهود المبذولة ونجاحها في مواجهة الجائحة والتي نتج عنها مع تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى العاصمة أبوظبي، أصبحت جزيرة ياس الوجهة المثالية للمسافرين الباحثين عن إجازة سريعة لمدة 72 ساعة.