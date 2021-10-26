روجينا تدخل «مربع برمودا»

القاهرة (الاتحاد)

انضمت روجينا إلى أسرة فيلم «مربع برموا»، الذي تشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، وعمرو عبدالجليل، وهنا شيحة، ومحمد جمعة، وتأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، وتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب ثلاثة أعوام منذ شاركت عام 2018 في فيلمي «الكهف».

وقال روجينا لـ «الاتحاد»: إن الفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق والكوميديا، حيث اعتمد مؤلفه على تقديم مفارقات كوميدية عن ظاهرة مثلث برمودا الشهير، وأوضحت أن اسم «مربع برمودا» مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر الكوميدي، وكشفت عن أن الفيلم يتناول ظاهرة نفسية تصيب أبطال العمل، وتنتج العديد من المواقف الكوميدية.