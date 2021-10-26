6 نصائح تدفع طفلك للتفوق

أبوظبي (الاتحاد)

نبه موقع «Mother» إلى أن الصحة النفسية أساس تفوق الأطفال في دراستهم وتمتعهم بشخصية إيجابية، وقدم عدة نصائح يجب التركيز عليها لإعداد أطفال ناجحين:

1- الواقعية

يمر الأطفال بأوقات متباينة «سعيدة وصعبة» مثل الكبار تماماً، لذا تأكد من طرح أسئلة متنوعة عما يشعرون به بشكل عام ثم عن مشاكلهم في المدرسة ومع أصدقائهم والحياة.. تجنب أن تكون مفرط التفاؤل، بل كن داعماً وواقعياً، ودعهم يعلمون أن بعض الأيام ستكون أسهل من غيرها وأن بإمكانهم فعل أشياء صعبة والتغلب على أي مشكلات.

2- الاستماع

اجعل الأولوية للتواصل مع طفلك، واستمع إلى ما يهتم به وما يزعجه وما يضايقه، وحاول عدم طرح الكثير من الأسئلة ولكن استمع وراقب كيف يستجيب معك.

3- المكاسب

التركيز على الخسائر لن يُعلم طفلك شيئاً إيجابياً، لذا ركز على المكاسب والإنجازات التي يمكن الاحتفال بها، وعلى تعليمهم أن يصبحوا مستقلين وأن يقضوا وقتاً أطول مع الأشقاء أو الوالدين، بالإضافة إلى تحسين مستوى استخدام التكنولوجيا.

4- مدح جهودهم

عليك أن تلاحظ أعمالهم الجادة وعاداتهم الإيجابية وانضباطهم المستمر وأن تشيد بها، إذ إن تلك المهارات تُعد حجر الأساس لتحقيق النجاح.

5- الركائز الأربع

الاسترخاء وممارسة التمارين الرياضية والتغذية والنوم، هي الركائز الأربع للحفاظ على الصحة العامة والنفسية، لذلك فكر في حلول ابتكارية تناسب أطفالك، فعلى سبيل المثال، نظم جدولاً مرحاً لوقت تناول الطعام.

6- العلاقات

من المهم للأطفال أن يشعروا بالتواصل مع معلميهم ومع الطلاب الآخرين، ساعدهم في أن يكون لديهم حس الانتماء، مثل تشجيعهم على الانضمام إلى نادٍ ما أو التطوع لمساعدة الطلاب الجدد، والأهم من كل ذلك الانتباه إليهم أثناء تكيفهم، وملاحظة أي تغييرات أو علامات للصحة النفسية.