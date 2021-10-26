عائشة بنت أحمد تنتظر «ريتسا»

سعيد ياسين (القاهرة)

تواصل عائشة بنت أحمد حضورها في السينما من خلال فيلم «ريتسا»، المقرر عرضه تجارياً للجمهور قريباً، ويشاركها في بطولته أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، وتأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

وتدور أحداث الفيلم تدور حول قبطان يعود إلى الوطن بعد غربة أكثر من خمسين عاماً، ليبحث عن بقايا حب ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية. وقالت عائشة إن الأحداث تركز على 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية، إلا أن هناك رابطاً بينها، وكشفت عن أنها تجسد في الفيلم شخصيتين، تنتمي كل واحدة منهما إلى حقبة زمنية مختلفة.