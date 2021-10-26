كشف قصي حاتم للاتحاد عن جديده الذي أعده من خلال تصوير فيديو كليب بعنوان «اختلفنا»، وقال: العمل سيطرح عبر قناتي في الـ «يوتيوب» يوم الخميس المقبل بعنوان «اختلفنا» من كلمات الشاعر محمد الواصف وألحان «بنت الكويت» وتوزيع وماسترنغ عثمان عبود».
وأضاف: «لقد صورت العمل في دبي بفكرة بسيطة خفيفه تصويراً داخلياً وضعنا به، بهدف خدمة العمل بالشكل الصحيح، خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».
وكشف قصي أيضاً عن استعداده للغناء في موسم الرياض في حفلات غنائية حية ستحمل عنوان «ليالي العراق» سيتم تجهيزها والإعلان عن وقتها خلال الفترة المقبلة، بمشاركة نخبة من نجوم الأغنية العراقية، إلى جانب توجهه إلى وطنه العراقي لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية.
وأبدى قصي سعادته بأصداء أغنيته الأخيرة من اللون الكلاسيكي «خلي أعترفلك» التي تجاوزت المليون ونصف المليون مشاهدة، وقال: «أنوع دائماً في الطرح من خلال أفكار الكلمات والألحان التي تحمل دائماً التجدد والتنوع، مؤكداً رضاه التام عن كل شيء قدمه خاصة وأن كل عمل يصل للجمهور بالشكل اللافت الذي يرضيني، لكني أطمح بالمزيد من الجمهور الذي أحبه ويحبني».