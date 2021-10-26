انطلقت فعاليات أسبوع الموضة العربي، بالشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم، مجمع الأعمال الرائد المتخصص بقطاعات التصميم والأزياء والعمارة والفن، ومجلس الأزياء العربي بالتعاون مع «هيو مانجمينت».
وينسجم تنظيم الحدث المستمر لغاية 28 أكتوبر الجاري، مع جهود حي دبي للتصميم الرامية إلى توفير بيئة أعمال تسهم في دعم وتمكين المواهب الناشئة، من خلال إيجاد منصة تفاعلية جاذبة لأهم الأسماء والعلامات في عالم الموضة والأزياء والتصميم، وهو ما يعزز مكانة دبي وجهةً عالميةً لتنمية المواهب وتعزيز الصناعات الإبداعية.
وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: تأتي شراكتنا الاستراتيجية لتقديم أسبوع الأزياء العربي ضمن التزامنا بدعم مجتمعنا من المبدعين والمواهب وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة بصناعة الأزياء محلياً وإقليمياً، ونرحب بالمشاركين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من هذه المنصة التفاعلية وتقديم مشاريعهم وتصاميمهم الملهمة للمتخصصين والجمهور.
ومن جانبه قال جاكوب أبريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: «فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التي نسعى من خلالها لتقديم نموذج ناجح لتسريع وتنمية قطاع صناعة الأزياء في المنطقة، حيث يعكس هذا التجمع حجم الفرص وإبداع الشباب والطاقات العربية في مجال صناعة الأزياء».
وتشهد الفعالية المقامة مشاركة نخبة من علامات ودور الأزياء العالمية، إلى جانب فنانين ومواهب من مختلف دول المنطقة للمشاركة في الحدث المقام بصيغة حضورية لتقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والعروض الحية.
وتستضيف منصة الحدث مشاركات متميزة من داخل الدولة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا ولبنان ومصر والعراق وفلسطين والفلبين وكولومبيا وبولندا، وطيف من العلامات التجارية والتصاميم الموقعة من أهم المصممين الإقليميين والعالميين مثل ماتو، إيفوريا، إيهاب جريس، جوسيا باكزينكا، يارا بن شكر، دوروتا غولدبوينت، أوتونومي، وينسانتو، بلسد، جلوري أنج، إيمرجنسي روم، إستر ماناس، زينة زكي، مايكل ليفا، آر سي كايلان، وبوكا وبوكا، ومايكل سينكو.