«ياس ووتروورلد أبوظبي» تحتفل بالهالوين

أبوظبي (الاتحاد)أعلنت ياس ووتروورلد أبوظبي عن استضافتها اليوم لفعالية «بانديتس بو»، احتفالاً بمناسبة الهالوين، من الساعة 4 عصراً لغاية الساعة 7 مساءً. وستوفر الفعالية العديد من التجارب الشيقة والحماسية ضمن فقرات وأنشطة ترفيهية متنوعة.







كما وسيتمكن الأطفال من المشاركة في جولات «تريك أور تريت» لجمع الحلوى من أكواخ الواحة بتصاميمها الفريدة المستوحاة من أجواء المناسبة.وستُضفي شخصيات ياس ووتروورلد أبوظبي المحبوبة بملابسها التنكرية المزيد من المرح على أجواء هذه الأمسية التي ستتميز أيضاً بأجمل العروض والفقرات الترفيهية المباشرة. وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بأجمل التجارب والمغامرات المائية من خلال 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، إلى جانب العديد الفرصة لتذوق أشهى خيارات الطعام لدى المطاعم المختلفة.