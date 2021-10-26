5 أطعمة مهمة لبشرتك.. في فصل الشتاء

لا يؤثر الشتاء البارد على نظام المناعة فقط ولكنه يؤثر أيضًا على البشرة، ففى بعض الأحيان قد تشعر أنه لا يمكن لأي كمية من الكريم أو المستحضر ترطيب بشرتك وإمدادها بالحيوية والنضارة، وتبدو البشرة دائما باهته وجافة.

وحسب ما ذكره موقع ndtv فمن أجل استعادة صحة بشرتك يجب عليك تعديل نظامك الغذائي قليلاً، فإن تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة إلى جانب الدهون الصحية للقلب من الأسماك والبذور والمكسرات، ويمكن أن يحافظ ذلك على بشرتك ناعمة ونضرة.

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل بشرتك تصبح باهتة هو انخفاض الرطوبة خلال فصل الشتاء، و وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، فإن الجلد هو الطبقة الخارجية التي تميل إلى عكس مستوى الرطوبة من حولها، وعندما تكون الرطوبة منخفضة في الهواء ، فإنها تؤثر على بشرتك أيضًا ، مما يجعلها أكثر جفافًا،و نقوم بإدراج الأطعمة الشتوية التي يجب أن تأكلها للعناية بصحة بشرتك وجعلها تتوهج مرة أخرى.

وهناك أطعمة تحافظ على بشرتك صحية ونضرة خلال فصل الشتاء وهى:

الجزر:



يعد الجزر مصدرًا غنيًا بفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على مرونة بشرتك، في الواقع هذه الأطعمة المقرمشة غنية بفيتامين أ، وهو مضاد أكسدة آخر يهاجم الخلايا التي تضر بالجذور الحرة ، مما يمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة.

البنجر:

يساعد شرب كوب من عصير البنجر على تنقية الدم والتخلص من السموم ، مما يجعل بشرتك صحية ومتوهجة، و يمكن أن يؤدي تطبيقه موضعيًا أيضًا إلى إحداث عجائب على بشرتك. حيث يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة ، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر نعومة ونضارة.





الخضروات الورقية :



الخضروات الورقية مثل السبانخ ، واللفت ، والخردل الأخضر ، وغيرها ، كلها غنية بفيتامين K المغذي للبشرة ، كما أنها تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، و تحتوي الخضروات الورقية على نسبة عالية من الكبريت الذي يمكن أن يساعد في تقليل احمرار الجلد وتقشره.







البروكلي:

البروكلي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك، لذا اطبخي بعض البروكلي على البخار واحتفظي به في سلطاتك.

التوت:



يحتوي التوت على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في محاربة الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تسبب التجاعيد والخطوط الدقيقة على الجلد.