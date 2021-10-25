ماذا قال محمود البزاوي عن آخر لقاء مع دلال عبد العزيز؟

سعيد ياسين (القاهرة)

أوضح الممثل محمود البزاوي الذي يشارك في بطولة فيلم «فرق خبرة»، أن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز انتهت من تصوير مشاهدها قبل وفاتها بفترة، وأنها تجسد في أحداثه شخصية زوجته، وهي في الوقت نفسه والدة شاب يجسد دوره محمد الشرنوبي، وأشار إلى وجود مشاهد كثيرة جمعته بها، وأكد أن كل من عمل معها من الفنانين والفنانات اكتشف أن أمومتها وحنانها كان يشمل كل من في كواليس التصوير وكل من يعمل في الفيلم. واللافت أن «فرق خبرة» ليس الفيلم الوحيد الذي ستظهر فيه دلال بعد وفاتها، حيث انتهت قبل وفاتها من تصوير غالبية مشاهدها في فيلم «تسليم أهالي» الذي تلعب بطولته ابنتها دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، وعمرو وهبة، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وتجسد فيه دلال شخصية موظفة في مصلحة الشهر العقاري تقع في قصة حب مع زميل لها في نفس المكتب، يجسد دوره بيومي فؤاد، كما انتهت من تصوير عدد من مشاهدها في مسلسل «عالم موازي»، الذي كان مقرراً عرضه في رمضان الماضي، ولكنه تأجل لعدم الانتهاء من تصويره.

وأكدت أسرة العمل حرصها على الإبقاء على مشاهدها التي صورتها كاملة، وإيجاد حيلة درامية لإنهاء دورها في الأحداث، والمسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وإخراج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول فتاة تقع لها العديد من المفارقات.