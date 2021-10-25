محمد إمام «تربو» دراما رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

يخوض الممثل محمد عادل إمام سباق الدراما الرمضانية القادمة بمسلسل عنوانه «تربو»، في أول تعاون له مع المؤلف أحمد محمود أبو زيد، ليسجل هذا العمل البطولة التلفزيونية الرابعة لمحمد أمام على شاشة رمضان بعد «لمعي القط» و«هوجان» و«النمر». وقال المؤلف أبو زيد: تجمعني حالياً العديد من الجلسات مع محمد إمام، للتحضير للعمل الجديد الذي نشارك من خلاله في موسم دراما رمضان، وهو من إخراج شيرين عادل ويحمل اسم «تربو»، وينتمي إلى نوعية الأعمال التي تعتمد على الكوميديا والأكشن التي يحب محمد إمام تقديمها. وأضاف: يعرض لي مسلسل إجازة مفتوحة، الذي يقوم ببطولته شريف منير ولقاء الخميسي، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي وينتمي للأعمال الطويلة، حيث تدور أحداثه في 60 حلقة.

على الجانب الآخر، ينشغل محمد عادل إمام بتصوير فيلمه السينمائي الجديد «عمهم»، الذي يعود به للسينما بعد غياب منذ أن قدم فيلم «لص بغداد».