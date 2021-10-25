«الزمن الجميل» يحصد جائزة «العربي للإذاعة والتلفزيون»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز برنامج «الزمن الجميل» بالجائزة الثانية عن فئة برامج المنوعات والسهرات الفنية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، خلال دورته الحادية والعشرين، التي أقيمت مؤخراً في تونس تحت شعار «دورة التواصل والتجديد».

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، التابع لجامعة الدول العربية بهدف تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه، ويشارك فيه فنانون من كافة الدول العربية.

وتميزت فكرة برنامج «الزمن الجميل»، الذي أنتجته «أبوظبي للإعلام» وعرض على شاشة «أبوظبي»، بأنها تتماشى مع العصر وتحاول بناء علاقة بين الماضي والحاضر من خلال البحث عن الأصوات التي لديها مواهب مميزة وتقديمها بشكل مختلف، فضلاً عن مساندتها وتدريبها بصورة مهنية من قبل متخصصين في عالم الموسيقى والغناء، إلى جانب نصائح أعضاء لجنة التحكيم التي لديها تاريخ مميز في عالم الغناء، وهم أنغام ومروان خوري وأسماء لمنور، وقد نجح البرنامج منذ انطلاقة تجارب الأداء، في إعطاء صورة واضحة للمشاركين، حيث ظهر التنافس والرغبة في إثبات الذات وعودة العصر الذهبي للغناء من جديد.

أعضاء لجنة التحكيم.. مروان خوري وأنغام وأسماء لمنور (الصور من المصدر)

وسعت «أبوظبي للإعلام» من خلال برنامج «الزمن الجميل»، الذي يعد فريداً من نوعه، إلى استكشاف مواهب استثنائية قادرة على أداء اللون الطربي العربي الأصيل، بهدف المساهمة في إحياء الهوية الغنائية العربية واستحضار عصر الطرب الذهبي، بأسلوب تقييم مبتكر يركز على الأصوات المتميزة، حيث كان ساحة لاحتضان المبدعين واستكشاف مواهب استثنائية قادرة على أداء اللون الطربي، وقد حقق البرنامج جماهيرية لافتة، مما يعني أنه قد وصل إلى هدفه الأساسي، وهو إحياء الطرب العربي الأصيل.

وتولت تقديم الموسم الأول من البرنامج الإعلامية إيميه صياح، حيث استضاف حلقاته المسرح الوطني في أبوظبي في عروض مباشرة، وشارك في تجارب الأداء 100 متنافس لعرض موهبتهم في الغناء الطربي الأصيل «بعد تقدم أكثر من 8500 مشارك»، وشهدت مرحلة تجارب الأداء حضوراً استثنائياً لأعضاء لجنة التحكيم الذين كان لهم الدور الأكبر في هذه المرحلة في عملية تصفية المشتركين والوصول بأفضل 10 مواهب إلى العروض المباشرة.

وتم تدريب المواهب على أيدي مجموعة من أساتذة الغناء العربي، مثل الفنان جاسم محمد عبدالله من الإمارات، مدير مركز الموسيقى بوزارة الثقافة والشباب، والدكتور فتح الله أحمد رئيس قسم الأصوات والغناء العربي والبحوث في بيت العود من العراق، وأخصائية موسيقى الشعوب الأستاذة عليسا عربي من تونس، ليشاركهم الدكتور سليمان غنام الديكان من الكويت، المؤلف والموزع الموسيقي الأوركسترالي، وأول خليجي يقود فرقة موسيقية في دار الأوبرا المصرية.

وفي الحلقة النهائية من الموسم الأول للبرنامج تأهل 4 مشتركين، هم: علي المديدي من المغرب، ومحمد شطا من مصر، وعمر ياسين من اليمن، وموسى مديدي من السعودية، وفاز باللقب عمر ياسين.

واستضاف البرنامج في كل حلقة من حلقاته نجوم الوطن العربي، وأبرزهم: أحلام ونبيل شعيل وعبد الله الرويشد وعبادي الجوهر وسميرة سعيد وخالد عبد الرحمن وماجد المهندس.