أطفال يعيشون أشهرا مع جثة شقيقهم في شقة

ألعاب أطفال

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عثرت الشرطة على ثلاثة أطفال «متروكين» من أهلهم منذ أشهر في شقّة في مدينة هيوستن الأميركية كانت فيها أيضا جثّة طفل رابع، بحسب ما أعلن مكتب الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت مساء الأحد أيضا على والدة الأطفال وزوجها.

واستجوبت الشرطة الأمّ وزوجها.

وقد أبلغ الأخ الأكبر، وهو في الخامسة عشرة من العمر، الشرطة بأن «شقيقه البالغ 9 أعوام توفّي قبل سنة، وأن جثّته ترقد في الغرفة الواقعة بجانب غرفته»، وفق ما كشف كبير الشرطيين إيد غونزاليس.

والوضع «فظيع ومأساوي» لهؤلاء الأطفال الثلاثة الذين «كانوا يعيشون في ظروف بائسة»، بحسب ما قال غونزاليس في مؤتمر صحفي، لافتا إلى أن الطفل الأكبر كان يبذل قصارى جهده للاعتناء بشقيقيه الصغيرين في العاشرة والسابعة من العمر.

غير أن الطفلين «يعانيان من نقص التغذية وإصابات جسدية على ما يبدو». ونقل الأولاد الثلاثة إلى المستشفى للخضوع لفحوص، وتلقي العناية اللازمة.

ولا يزال التحقيق جاريا في هذه القضية، وقد كُلّفت به الشرطة الجنائية والوحدة المعنية بسوء معاملة الأطفال.

المصدر: آ ف ب