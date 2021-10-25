كشفت تفاصيل جديدة في مقتل مصورة فيلم بالدوين عن وجود شكاوى عدة قدمت ضد مساعد المخرج، ديف هولز، اتهمته بتجاهل إجراءات السلامة المعمول بها خلال تصوير المشاهد التي استخدمت فيها أسلحة، أو كان فيها اندلاع لحرائق.
وقالت مصادر مطلعة إن هولز لديه تاريخ معروف وسوابق في الإهمال، وفق ما نقلته العربية عن شبكة «سي أن أن» الإخبارية.
وكانت التحقيقات قد كشفت في وقت سابق أن هولز هو من سلم الممثل الأميركي، أليك بالدوين، السلاح، الذي أطلق النار منه ليصيب المصورة السينمائية.
من جهتها، قال ماغي غول، الإخصائية في تصنيع الأدوات المزيفة في عالم السينما، إن هولز دأب على إجراء اجتماعات أمن وسلامة لطاقم العمل كإجراء شكلي فقط، إذ لم يكن يحذرهم خلالها من وجود أسلحة نارية خلال التصوير.
يذكر أن الشرطة الأميركية كانت أعلنت قبل أيام أن الممثل الشهير أطلق أعيرة أثناء تصوير فيلم قرب مدينة «سانتا» في ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم، هالينا هاتشينز (42 عاماً)، وإصابة المخرج، جويل سوزا (48 عاماً)، بجروح.