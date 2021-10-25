جوائز ومكافآت خلال مهرجان الأضواء

دبي (الاتحاد) تقدم دبي لسكانها وزوارها العديد من فرص الفوز بالجوائز المتنوعة خلال فعاليات مهرجان الأضواء «ديوالي» هذا العام، حيث يمكنهم المشاركة في السحوبات التي تقام في مختلف أنحاء المدينة.وجمعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أبرز السحوبات التي تستضيفها مراكز التسوق في المدينة خلال مهرجان ديوالي، والتي تقدم جوائز متنوعة وقيمة، من بينها السيارات الجديدة والذهب والمجوهرات.

وتتألق دبي التي تعرف باسم «مدينة الذهب» خلال مهرجان الأضواء، وذلك من خلال فعالية ديوالي ومدينة الذهب التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي وتقدم لسكان المدينة وزوارها الذين يقومون بشراء المجوهرات من أكثر من 125 متجراً، فرصة الفوز بقسائم لشراء المجوهرات بقيمة 150000 درهم، وستتوفر مجموعة من الهدايا الذهبية المجانية مع عمليات شراء مختارة، بالإضافة إلى تخفيض 50 بالمئة على مشتريات مجوهرات مختارة، وتستمر الحملة من الخميس 21 أكتوبر وحتى السبت 6 نوفمبر.