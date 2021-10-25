«حمدان بن محمد للتصوير» تعلن فائزي أغسطس وسبتمبر

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة إنستغرام لشهري أغسطس وسبتمبر 2021، حيث كان موضوع مسابقة شهر أغسطس «هندسيّ»، أما مسابقة شهر سبتمبر فكانت بعنوان «بين الماضي والحاضر».

وكشفت نسخة شهر أغسطس من المسابقة عن تميّز الإبداعات العربية في التصوير الهندسيّ، من خلال المصور السعودي منير محمد آل حماد والمصري أحمد عبد الحميد شعبان والفلسطيني حسن ثابت صادق، بجانب المصور شيجيث أوندن شيرياث من الهند والمصور محمد أكيب أمجد من بنغلاديش.

وأكدت نسخة شهر سبتمبر من المسابقة تفوَّقاً مصرياً لافتاً قادهُ المصور أحمد عبد الحميد شعبان الفائز في المسابقتين على التوالي، بجانب مواطنه المصور المصري خالد سليمان، قائمة الفائزين احتفت أيضاً بالمصورة الإسترالية كارول ميلس نورونها والمصور التركي اردال ترك أوغلو والمصور الأوكراني ايفين ساموشينكو.

ويحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر أغسطس استخدام الوسم HIPAContest_Geometry #، بينما تم استخدام الوسم HIPAContest_ThenandNow # لمسابقة شهر سبتمبر.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: التصوير الهندسي نوع خاص من الفنون التي لا تنتظر اللحظة المناسبة بل تصنعها يدوياً وتُصمِّم إطاراتها ثم تُنتج أعمالاً بديعة تعكس فيها جمالياتٍ بصريةٍ مجتزأة قد لا يلاحظها المشاهد العادي. قدَّمنا هذه الفرصة لاكتشاف أصحاب هذا النوع من القدرات الفنية، وبالفعل كانت النتائج إيجابية للغاية.

وأضاف بن ثالث: من أبرز القدرات البلاغية للصورة، قدرتها على المقارنة البصرية بين الأزمنة، اخترنا هذه الموضوع لفتح المجال أمام عشاق ملاحظة التغييرات المختلفة عبر السنين ووضعها في إطار يُشعل فضول الجمهور للتأمّل في تفاصيل التغيير.