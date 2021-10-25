تعليق فيلم أليك بالدوين.. بعد مأساة مديرة التصوير

أعلن منتجو فيلم " رست (صدأ) وقف العمل في الفيلم بعد حادث مقتل مديرة التصوير عن طريق الخطأ على يد بطل الفيلم الممثل أليك بلدوين، وذلك لكي يتسن للمحققين التحقيق في الواقعة.

وقال المنتجون في رسالة إلكترونية للعاملين في الفيلم مساء أمس الأحد " في الوقت الذي نمر به بهذه الأزمة ، لقد اتخذنا قرار بوقف العمل بالفيلم على الأقل حتى انتهاء التحقيقات".

وكان قد تم بالفعل تعليق العمل في موقع تصوير الفيلم بالقرب من سانتا في منذ مساء الخميس الماضي، عندما أطلق بلدوين النار من مسدس يستخدم

للتصوير مما أسفر عن مقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز.

وأصيبت هتشينز في صدرها، وتم إعلان وفاتها عقب نقلها جوا إلى المستشفى. وأصيب أيضا المخرج جويل سوزا، ولكن تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

وأصدر مكتب شريف مقاطعة سانتا في مذكرة بحث أمس الأحد، قال فيها إنه سوف يصادر "جميع المعدات" وتشمل الأسلحة ومكونات الأسلحة والذخيرة

المستخدمة وغير المستخدمة(سواء كانت ذخيرة حية أم لا ) بالإضافة إلى الكاميرات أو شرائح الذاكرة.