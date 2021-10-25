ما هو الفصل الأكثر حرقاً للدهون؟

كشفت دراسة دنماركية أن الشتاء هو الفصل الأفضل للمساعدة على إنقاص الوزن وحرق مزيد من السعرات الحرارية، وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن فصل الصيف هو أفضل وقت لفقدان الوزن؛ للسماح للحرارة بحرق المزيد من السعرات الحرارية، فإن الدراسة الجديدة تنص على عكس ذلك تماماً، إذ قالت إن ممارسة التمارين الرياضية في الشتاء عندما تكون درجات الحرارة أكثر برودة، يمكن أن تساعدنا على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة، وفقاً للعين الإخبارية و«greenme» الإيطالي، ووفقاً للدراسة الجديدة المنشورة في مجلة Cell Reports Medicine، فإن ممارسة الرياضة في بيئة باردة يمكن أن تزيد من قدرة الجسم على التكيف مع درجات الحرارة المختلفة، وتزيد من قدرته على حرق الدهون.