شارك متنافسون من جميع أنحاء العالم في "أولمبياد اللحية" وبطولة اللحية الألمانية لاخيتار "أجمل لحية". وتنافس حوالي 100 من أصحاب اللحى من ألمانيا وهولندا والنمسا وإيطاليا وسويسرا وإسرائيل في عدة فئات.
وقال كريستيان فايشت رئيس نادي اللحى في شرق بافاريا ونادي أصحاب الشوارب الضخمة الذي نظم المسابقة "إن العناية باللحية هي في الواقع أهم شيء"، مبينا أن أطراف اللحية المتكسرة لن تتناسب مع هيئة المحلفين. وأما كتلة اللحية فمهمة أيضا، فكل من الكثافة والطول مهمان.
وذكر فايشت "كلما كان لدى المتسابق كتلة أكبر، كان عليه أن يصفف شعره بصورة أكبر"، مبينا أن مظهر المتسابق أيضا يترك انطباعا لدى هيئة المحلفين بصورة لا شعورية. اختارت هيئة محلفين، مكونة من سبعة من كبار مصففي الشعر والحلاقين، أفضل اللحى التي شارك أصحابها.
وكانت هناك مسابقات مختلفة حيث تنقسم الفئات الرئيسية إلى "الشارب" و"الذقن مع الخد" و"اللحية الكاملة"، وتصل إلى تخصصات فرعية مثل "دالي"، وهو نموذج الشارب المدبب للرسام سلفادور دالي أو لحية كاملة "فيردي".
وهناك أيضا فئات حرة وفئات "طبيعية"، حيث لا يجوز استخدام وسائل مساعدة مثل البخاخات.
كان أولمبياد اللحى مفتوحا لجميع الملتحين. وبالنسبة للبطولة الألمانية، فعلى المتسابق أن يعيش في هذا البلد أو على الأقل يكون منتميا إلى أحد نوادي اللحى.