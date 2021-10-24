صبا مبارك تواجه مشاكل «ليلة السقوط»

القاهرة (الاتحاد)

تلعب الممثلة صبا مبارك في المسلسل المصري العراقي «ليلة السقوط»، دور امرأة تواجه مشاكل وتعيش قصة معاناة وهروب.

وقالت: إن المسلسل تأليف الكاتب المصري مجدي صابر، وإخراج السوري ناجي طعمة، يشارك بالمسلسل نحو 150 فناناً من العراق، ومصر، وسوريا، والأردن، فمن مصر طارق لطفي، وأحمد صيام، والعراق جواد الشكرجي، وخليل إبراهيم، وسمر محمد، ومن سوريا باسم ياخور، وميلاد يوسف، وكندا حنا، ويتحدث المسلسل، عن ليلة سقوط الموصل بيد تنظيم «داعش».

ولفتت إلى أنها تشارك في بطولة الفيلم المصري «السرب»، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن، وهو بطولة أحمد السقا، ونيللي كريم، وقصي خولي، وشريف منير، ودياب، ومحمد ممدوح، وأحمد حاتم، وآسر ياسين، ومحمود عبدالمغني، وكريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال الطيبة تجاه فيلمها «أميرة»، الذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي، حيث تدور أحداثه حول فتاة مراهقة فلسطينية تجبرها الظروف أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.