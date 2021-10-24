درة .. 30 يوماً في «المشرحة»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الممثلة درة للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير مسلسل جديد، من نوعية دراما الرعب باسم «المشرحة»، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي، ومكون من 10 حلقات، ويستغرق تصويره 30 يوماً.

وتجسد شخصية دكتورة في مجال الطب الشرعي، وتواجه العديد من المصاعب، والمخاوف أثناء تأدية عملها في البحث الجنائي عن الحقائق، والخفايا لكشف الأسرار وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق.

على الجانب الآخر، تنتظر درة عرض أحداث أفلامها «الكاهن»، الذي انتهت من تصوير أحداثه مؤخراً، وتجسد من خلاله شخصية «فيروز» ويرصد جريمة قتل غامضة، وهو من تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

وقالت: سيعرض الفيلم في الموسم السينمائي الشتوي، وأكدت أنه يضم فريق عمل محترف، لا سيما محمود حميدة، وحسين فهمي، وإياد نصر، وفتحي عبد الوهاب، وعبرت عن سعادتها بنجاح حكاية «غالية» التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «زي القمر»، واصفة ما تحقّق بأنه كان الأكثر من المتوقع».

وأضافت أن فكرة المسلسل جذبتها في البداية، حيث شعرت أنها جديدة على الدراما المصرية ولم تقدم قبل ذلك، مشيرة إلى أنه من المهم أننا نناقش مشاكل وقصصاً تهم النساء.