6 تمارـن تهدئ الغضب

ترجمة عزة يوسف

كشف تقرير نشره موقع «Times of India» عن بعض التمارين التي قد تساعد في تحسين الحالة المزاجية عند الشعور بالغضب، وأكد أن أداء النوع المناسب من التدريبات يساعد في توجيه طاقتك وتهدئة عقلك.

الملاكمة

تشغّل الملاكمة عضلات الجسم بأكمله لا سيما الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن تساعد في إخراج السموم مع العرق وحرق السعرات الحرارية وتهدئة حالتك المزاجية.

القفز بالحبل

يُعد القفز بالحبل تمريناً عالي الكثافة ويتطلب الانتباه بشكل كبير، ويُفضل ممارسته في الوقت الذي تريد فيه التركيز على هدف واحد مثلما تشعر بالغضب.

التدريبات الدائرية

تساعد التمارين الدائرية، التي تتم بشكل متتال في عدد معين من المجموعات، على جعلك في حالة حركة مستمرة مما يهدئ عقلك ويُرخي عضلاتك.

الرقص

يُعد الرقص من أفضل التمارين الرائعة لتحسين حالتك المزاجية، وكذلك جعل جسمك يتعرق ليتخلص من السموم.

التأمل

يمكن لتمارين التنفس العميق والتركيز والتأمل أن تساعد في تهدئة عقلك وتقليل مستوى التوتر عند شعورك بالغضب، بما يجعلها من الممارسات الممتازة إذا كنت غاضباً.

المشي

رغم أن رياضة المشي هي أبسط شكل من التمارين، إلا أن جولة مريحة في الهواء الطلق عندما تشعر بحالة من الغضب ستجعلك تشعر بالهدوء والاسترخاء.