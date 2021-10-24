«أوبرا الوصل» 16 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «إكسبو 2020 دبي»، انطلاق عروض «أوبرا الوصل» في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر المقبل، وتستضيف عروضها دبي أوبرا على مسرحها الرئيس الذي يتسع لأكثر من 2000 شخص.

تمثل «أوبرا الوصل» إنجازاً ثقافياً بارزاً للحدث الدولي، ويحتفي بتاريخ دولة الإمارات الممتد لآلاف السنين وإنجازاتها حتى يومنها هذا وطموحها للمستقبل، وهي ثمرة تعاون مع أوبرا ويلز الوطنية، ويقدم العرض أكثر من 100 فنان وموسيقي، بالإضافة إلى فريق الإنتاج الذي يضم 70 محترفاً موسيقياً، لجمع أفضل المواهب الأوبرالية العالمية، احتفالاً بشعار «إكسبو 2020»، وهو «تواصل العقول وصُنع المستقبل». وألّف «أوبرا الوصل» التي سيستمر عرضها لمدة 90 دقيقة، الموسيقي محمد فيروز، وشاركته في تأليفها وكتابتها مها قرقاش، وهي من إخراج «السير» ديفيد باونتني وبقيادة جاستن براون، والوصل هو الاسم القديم لإمارة دبي، وهو اسم يعبر هنا عن التعاون الدولي، حيث تظهر أوبرا الوصل أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستدامة، أحد الموضوعات الفرعية الثلاثة لـ «إكسبو». وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب المُفوَّض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»: يقدم «إكسبو»، أوبرا مميزة بطريقة تدعم المشهد الفني المزدهر في دولة الإمارات، وتجسد أيضاً قيم بلادنا في التسامح والتعاون.

وأضاف محمد فيروز، موّلف أوبرا الوصل: تجمع أوبرا الوصل شخصيات من خلفيات فنية متنوعة لصياغة شكل فني واحد، وليس هناك شيء عالمي أكثر من الأوبرا والمسرح، إذا كان الناس يستطيعون الضحك والبكاء معاً، فإن كل شيء بينهم ممكن.