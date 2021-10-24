صور.. اكتشاف جداريات أشورية عمرها 2700 عام

جدارية أشورية

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أعلن علماء آثار إيطاليون وأكراد، اليوم الأحد، اكتشاف جداريات ضخمة تعود لأكثر من 2700 عام في موقعين أثريين بشمال العراق.

تعود الجداريات، المحفوظة بشكل جيد، لعهد الملك الأشوري سرجون الثاني وابنه سنحاريب.

حكم الملك الأشوري سرجون الثاني في القرن الثامن قبل الميلاد وأسس عاصمته "دور شاروكين" أي "قلعة سرجون" في شمال العراق، والتي تقع الآن في سهل نينوى قرب مدينة الموصل. وأعلنت بعثة مشتركة من علماء آثار إيطاليين وعلماء آثار من مديرية الآثار في دهوك في إقليم كردستان شمال العراق، اليوم الأحد، اكتشاف الآثار التي تعود إلى عهد الملك سرجون الثاني (721-705 قبل الميلاد) وابنه سنحاريب الذي خلفه.

وفي موقع "فايدة" قرب دهوك، اكتشف المنقبون كذلك قناة ري يبلغ طولها تسعة كيلومترات بدأ بناؤها على عهد سرجون الثاني، نقشت على أطرافها "12 جداريةً هائلةً" تعود لنهاية القرن الثامن قبل الميلاد وبداية القرن السابع، يبلغ عرض الواحدة منها خمسة أمتار وطولها متران. ويعتقد أن الملك سرجون الثاني أو ابنه سنحاريب هما من أمرا بنحتها.

تظهر الجداريات المحفورة بالصخر "الملك الأشوري وهو يقدّم الصلاة للآلهة الأشورية"، وفق عالم الآثار من جامعة أوديني الإيطالية والمدير المشارك للبعثة الإيطالية دانييلي موراندي بوناكوسي.

ويوضح أن "الآلهة السبعة الأكثر أهمية لدى الأشوريين ممثلة بتمثال في الجداريات وكل إله يعتلي منصة"، مضيفاً "تقف الآلهة على حيوانات مقدسة ... مثلاً عشتار، إلهة الحب والحرب، يحملها أسد". من القصور الهائلة والمعابد التي بنيت في عهد سرجون الثاني، تعدّ الثيران المجنحة والجداريات الهائلة، ومنها ما هو معروض في متحف "اللوفر" في فرنسا وأخرى في المتحف الوطني في بغداد، أبرز ما وصل العصر الحالي من آثار الامبراطورية الآشورية. يعد العراق بلداً غنياً بالمواقع الأثرية من شماله إلى جنوبه حيث ازدهرت حضارات بلاد ما بين النهرين من السومرية والأكادية والبابلية والأشورية. وشكّلت أولى الحضارات التي تعتمد اقتصاداً مبنياً على الزراعة مع ابتكارات في مجال الري، ومهد أول قانون مكتوب وأولى المدن.

المصدر: آ ف ب