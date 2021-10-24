عرض فنانون عالميون، من مختلف أرجاء العالم، أعمالهم الفنية عند سفح أهرمات الجيزة الشهيرة في العاصمة القاهرة ضمن مبادرة فنية مصرية.أهرامات الجيزة هي آخر عجائب الدنيا السبع التي ما تزال ماثلة. ويحمل المعرض اسم «للأبد هو الآن» وهو الأول من نوعه الذي يُنظم على هضبة الهرم بالجيزة، المسجلة ضمن مواقع التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وكان من بين الفنانين الذين عرضوا أعمالهم لورينزو كوين الممثل الإيطالي، وجيزيلا كولون الفنانة الأميركية، وألكسندر بونوماريف من أوكرانيا. وقال كوين، مشيراً إلى تمثاله (معاً) الذي يُظهر نخلتين ملتصقتين على خلفية أهرامات الجيزة «معاً يتحدث عن أن نعود للتجمع معاً في الزمان والمكان الذي بدأت فيه الحضارة بالأساس. والآن، نشهد بعثاً جديداً». وأضاف: «بسبب كوفيد-19، انفصلنا لعام ونصف العام... الإنسانية بدأت في التوحد مرة أخرى وهذا يعني أننا عندما نعمل معاً، يمكننا تحقيق أي شيء. ومثال ذلك هو هذه الأبنية المذهلة التي تقف خلفنا بعد 4500 عام (من بنائها)».
وبدأ المعرض يوم الخميس ويستمر حتى السابع من نوفمبر، وهو مفتوح للجميع. وقال خبير الآثار المصري زاهي حواس: «هو المعرض النهار ده هو للأبد، هو الآن وإلى الأبد، هو فعلاً الآن. إحنا لحد الآن مش مصدقين أن ده تم، يعني هو كان حلم وحاجة مش أن إحنا نعمل حاجة بالحجم ده ويجيلنا ناس من العالم كله من البرازيل، من إيطاليا، يعني فعلاً من جميع أنحاء العالم».
وأضاف حواس «جاءوا عشان الليلة دي مع 10 فنانين اشتركوا في المعرض اثنين مصريين وثمانية أجانب. وزي ما انتوا شايفين أعمال مرتبة كبيرة في أعمال الصناعة مع مصانع مصرية. وبصراحة، كانت تجربة هائلة لأن الفنانين دول قاعدين في مصر 10 أيام».
ومعرض (للأبد هو الآن) منظم من طرف مؤسسة مبادرة (أرت دي إيجيبت) وهو رابع معرض تنظمه.