الشارقة (الاتحاد) يكشف برنامج «عالم أخضر» الذي تقدمه قناة تلفزيون الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حقائق وأرقاماً حول مستقبل كوكب الأرض والإنسان، ويعرض قضايا الاستدامة بكامل جوانبها ليضع المشاهدين أمام تحدياتٍ تواجه بقاء كوكبنا ملائماً لعيش الأجيال الحالية والمستقبلية. ويطرح «عالم أخضر» الذي تقدمه الإعلامية شهد مهند ويبث أسبوعياً عند الساعة 10:20مساء كل يوم سبت، مؤشرات حول إشكالات عالمية لا يزال الإنسان يعيشها في عالمنا اليوم، مثل الفقر، والأمية، والنزاعات الاجتماعية، والحروب، ومستقبل مصادر المياه، وغيرها من الموضوعات. وكشف البرنامج في حلقة تناول فيها إشكالية الفقر أن أكثر من ربع سكان الكوكب في خانة من يفتقرون إلى الغذاء الكافي ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وبيّن أن عدد ضحايا المجاعة التي حدثت في الصين عقب تنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي عام 1958 نتج عنها موت ما بين 36 إلى 45 مليون صيني، ليتجاوز الرقم عدد القتلى الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى. ويمكن للجمهور مشاهدة جميع حلقات البرنامج في صفحته عبر تطبيق مرايا https://maraya.sba.net.ae/title/1341 الذي خصصته الهيئة بشكل مجاني ليكون منصّة ومكتبة رقمية تضمّ جميع الأعمال والمسلسلات والبرامج التي تبثها قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون طيلة العام.