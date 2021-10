«أبوظبي للإعلام» تطلق تطبيق «عالم ماجد»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت أبوظبي للإعلام، عن إطلاق تطبيق عالم ماجد «Majid Universe» الجديد الذي ينقل أشهر شخصيات الرسوم المتحركة لدى الأطفال في العالم العربي إلى العالم الرقمي، الذي يأتي بعد 42 عاماً على الظهور الأول لشخصية ماجد عام 1979 في مجلة أسبوعية.ويتوفر التطبيق، المتاح من خلال خدمة الاشتراك الشهري، على أجهزة آي أو إس iOS وأندرويد Android وآبل تي في Apple TV، ويتيح للمستخدمين خاصية المشاهدة، والقراءة، واللعب من خلال مكتبةٍ تضم أكثر من 800 ساعة من المحتوى المميز، والبرامج التلفزيونية الحية المباشرة، والرسوم المتحركة، والألعاب، وأكثر من 2000 من الأعداد القديمة لمجلة ماجد تعود حتى عام 1979، من بينها أعداد حصرية لم يسبق تصفحها من قبل، كما يمكن للمشترك إنشاء حساب عالم ماجد واحد يتيح لهم إمكانية الدخول إلى التطبيق من خمسة أجهزة، وإنشاء صور رمزية وقوائم تشغيل مخصصة للمستخدمين.







كما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المحتوى الحصري لعالم ماجد، والذي يشمل المسلسل الكرتوني ماي ليتل بوني: فريندشيب إز ماجيك رينبو رودتريب My Little Pony Friendship Magic Rainbow Roadtrip، والمسلسل الكرتوني الهزلي تشارلي يذهب للمدرسة Charley Goes to School، بالإضافة إلى نسخ كرتونية من إنتاجات أصلية تشمل سلسلة الرسوم الهزلية بينتس Peanuts comic strips، التي تدور أحداثها حول مغامرات تشارلي براون وكلبه سنوبي وأصدقاء الحي، ومغامرات ميك الشيف الصغير Mick the Mini Chef، الذي يستكشف عالم الطهو الرائع برفقة أطفال من جميع أنحاء العالم، وبرنامج «أنيتا Anitta وأصدقاؤها» الترفيهي الذي يتناول موضوعات الصحة والمجتمع ويقّدم أغاني أصلية، بالإضافة إلى الموسم الثاني من برنامج Pablo S2 الذي يصور التجارب الواقعية لطفل مُصاب بالتوحد بعمر خمس سنوات ونصف برفقة أصدقائه من عالم الفن.

كما يمكن لمستخدمي التطبيق الوصول بسهولة إلى مسلسل الرسوم المتحركة الإماراتي الشهير فريج،، بالإضافة إلى مسلسل منصور، شخصية الفتى الإماراتي صاحب المغامرات مع صديقيه عبيد وسالم.







وقالت مريم السركال، مديرة منصّات ماجد في شركة أبوظبي للإعلام: «يستفيد تطبيق عالم ماجد من الإرث العريق على مدى العقود الماضية لهذه الشخصيات المحبوبة، ويُعد تطبيقاً رائداً وفريداً ومبتكراً بحد ذاته، حيث يضم أكبر مكتبة في المنطقة لبرامج وعروض كرتونية مباشرة وحية من إنتاجات أصلية وباللغة العربية، إضافة إلى كونه أول تطبيق في الشرق الأوسط يوفر تجارب متعددة للأطفال».

ويتيح تطبيق عالم ماجد لمشتركيه الوصول إلى محتوى حصري من أبوظبي للإعلام، يشمل مسلسل مغامرات البطلة الخارقة زكية الذكية، بالإضافة إلى سلسلة حكايات ما قبل النوم الجديدة من أمونة، ومسلسل الرسوم المتحركة الكوميدي الشهير حكايات أبو الظرفاء.

كما يتيح التطبيق مشاهدة 13 حلقة مميزة من الإصدار الجديد لمسلسل فطين، ومُشاهدة مسلسل الجمل المدهش «جمّول»، بالإضافة إلى مسلسل بصل وفلفل، فضلاً عن برنامج قدها المضحك الذي يقدّمه سالم، مقدم البرامج المحبوب في قناة ماجد