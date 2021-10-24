ماذا يقول لون هاتفك عن شخصيتك ؟!

قد لا يبدو الأمر بالنسبة للكثيرين لافتاً إزاء لون هاتفهم النقال، لكن تقريراً نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، تضمن تحليلاً نفسياً حول ما يقوله لون هاتفك عن شخصيتك. وبحسب أخصائي الألوان ماثيو ريتشر، فإن اللون الوردي يشتريه الأشخاص المتناغمون جدا مع الأنوثة أو تعبيراً عن الشخصية الحنونة والمهتمين بالناس والعلاقات.

أما الذين يختارون اللون الذهبي فيوحي بأن من يختاره يرغب في أن يظهر بأنه ثري ومهم ويهتم كثيرا بكيفية رؤية الآخرين له. ووفقا لريتشر، اللون الأسود يمكن أن يكون اختياراً جمالياً لشخص يقدر الفن والإبداع، أما اللون الأحمر فللواثقين الذين يحبون لفت الانتباه، واللون الأزرق خيار الهادئين بسبب تأثيره المريح أو الرغبة الإبداعية بشكل عام، أما من يختارون الهواتف الفضية أو الجرافيت فمتشابهون، إذ يكون لديهم «اهتمام قوي بجمالياتهم وأسلوبهم ومن المرجح أن يكونوا موجهين من الداخل».