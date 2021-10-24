أسباب اكتئاب الرجل.. فقدان الدخل المادي أبرزها!

لأن الرجل اعتاد الصمود طويلاً ومجابهة الظروف القاسية برباطة جأش أكثر من النساء، لا تبدو عليه أعراض الاكتئاب واضحة بذات القدر الذي يظهر على المرأة والتعبير الذي تقوم به.

ولفتت الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي، وطب الأعصاب، في تقرير لها، إلى أن لاكتئاب الرجل أسبابا عاطفية عدة، منها الشعور بالتقدم في العمر، والإحساس بدنو الأجل، والوحدة، وفقدان أو جفاء أعزاء ومنهم شريكة الحياة، أو أحد الأبناء، أو فقدان مصدر الدخل المادي.

وأوضحت الجمعية، أن علامات مميزة، تنذر باكتئاب الرجل، منها الاستغراق في العمل، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، أو إدمان التدخين، والتصرفات العدوانية، والحزن والقلق، وفقدان الدوافع، وتراجع الثقة بالنفس، والانهزامية، واليأس.