الموت يغيب الفنان الكويتي القدير إسماعيل كرم

غيّب الموت قبل ساعات الفنان الشعبي القدير واللاعب السابق لنادي اليرموك لكرة القدم إسماعيل علي كرم، بعد معاناة مع المرض.

يذكر أن الراحل أبو طلال كان قد بدأ مشواره الفني منذ ستينيات القرن الماضي عندما أنشأ فرقة هبان، ثم تعلم بعدها العزف على آلة العود، حيث تميز طوال مسيرته الفنية بتمسكه في غناء المفردة الكويتية الأصيلة مع تقديمه للأغنية الخليجية والشرقية على حد سواء، فقدم عدداً من الأعمال الغنائية الناجحة وتغنى بأجمل أغاني كبار الفنانين، كما أنه يعتبر من أوائل المطربين ممن تغنوا باللون الشعبي، حيث بقي متمسكاً فيه حتى أواخر أيامه الفنية.



