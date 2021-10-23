كيف تتجنب إدمان التواصل الاجتماعي؟

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت عالمة النفس الهندية الدكتورة فيديا ناير على أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى إدمانها، وهو ما أصبح مشكلة صحية عقلية عامة، ويؤثر على صحتك العقلية بأكثر من طريقة.

وأضافت أن السبب الرئيس وراء الإقبال على وسائل التواصل هو التحقق الفوري مما إذا كانوا قد حصلوا على إعجابات أو تعليقات أو مشاركات، والتي تفرز هرمونات السعادة في الجسم، التي تُعرف باسم الدوبامين، مما يجعلنا نعود إليها مرارا وتكرارا.

وأوضحت ناير أن قضاء الكثير من الوقت على صفحات الوسائط الاجتماعية، مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل تدني احترام الذات والإصابة باضطراب القلق والاكتئاب ومشاكل صورة الجسد والسلوك العاطفي الذي لا يمكن السيطرة عليه.

ونقل موقع «Times of India»، بعض النصائح الدكتورة ناير لاتخاذ خطوات لتقليل وقت الشاشة اليومي ومنها:

تتبع الوقت:

يجب تتبع وقت استخدامك اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي، وبناءً على ذلك، يمكنك تخصيص بعض الوقت بدونها والمشاركة في أنشطة أخرى.

الصحة النفسية:

لم يفت الأوان بعد على اتخاذ خطوات لتحسين صحتك العقلية عن طريق الخطوات الصحيحة لتقليل استهلاك وسائل التواصل الاجتماعي.

الحقيقة:

التحقق المستمر مما يضعه الآخرون على وسائل التواصل أمر غير صحي على المدى الطويل، لذا، حاول أن تتقبل نفسك وتفهم أن كل ما تصادفه على هذه الوسائل ليس حقيقياً.

هوايات جديدة:

ابحث عن بعض الهوايات أو الأنشطة الجديدة التي لا تتطلب وقتاً أمام الشاشات.

التأمل:

يمكن أن يساعد التأمل على تهدئة عقلك وتدريبه على الوعي والتركيز بدلاً من التشدد والسرحان.

المساعدة:

إذا خرج الموقف عن نطاق السيطرة أو لم تكن قادراً على تقليل الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة، اطلب المساعدة من المتخصصين، إذ إنها أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل استعادة صحتك العقلية.