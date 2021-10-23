احذروا ممارسة الرياضة قبل النوم

القاهرة (الاتحاد)

كشفت دراسة جديدة عن أن ممارسة الرياضة خلال وقت متأخر من الليل، يؤثر ذلك بشكل سلبي على جودة النوم إذا كانت النشاط البدني قبل النوم بفترة وجيزة.

وقام علماء النوم في جامعة كونكورديا الكندية بتحليل العلاقة بين النشاط البدني والنوم، وكيف تؤثر جلسات التمرين المفردة المكثفة على الشباب والبالغين في منتصف العمر خلال الساعات التي تسبق وقت النوم.

وتضمن التحليل مستويات اللياقة البدنية للأشخاص وما إذا كانوا قد مارسوا تلك التدريبات في وقت مبكر أو متأخر من اليوم.

ونقل موقع «New Atlas» عن مؤلف الدراسة إيمانويل فريمبونغ قوله أن التحليل أظهر أنه عندما تنتهي التمارين الرياضية قبل ساعتين من موعد النوم، يعود ذلك ببعض الفوائد على الشخص.