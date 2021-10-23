باسم سمرة.. مصمم أزياء «منورة بأهلها»

سعيد ياسين (القاهرة)

يعود الممثل باسم سمرة للتعاون مجدداً مع الفنانة ليلى علوي والمخرج يسري نصر الله من خلال مسلسل «منورة بأهلها»، ويأتي هذا التعاون بعدما قدموا أغسطس عام 2016 فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، الذي شاركت في بطولته منة شلبي، وصابرين، ومحمد فراج، وأحمد داوود.

وقال باسم لـ «الاتحاد»: إنه يواصل حالياً تصوير باقي مشاهده في «منورة بأهلها»، الذي يشاركه بطولته إلى جانب ليلى علوي، كل من غادة عادل، وأحمد السعدني، وسلوى خطاب، وناهد السباعي، وعباس أبو الحسن، وتأليف محمد أمين راضي، وأوضح أنه يستمتع بتجربة المسلسلات القصيرة من خلال العمل الذي يقع في عشر حلقات فقط، ومن المقرر عرضه قريباً على شاشة إحدى المنصات الإلكترونية، وكشف عن أنه يجسد في العمل الذي تدور أحداثه في إطار إنساني اجتماعي، ويتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية، شخصية جديدة تماماً عليه من حيث الشكل والمضمون، وهي لشاب يدعى «عادل» يعمل مصمم أزياء، ويحتك بالعديد من الشخصيات في المجتمع من مختلف الطبقات، كما كشف عن مشاركته في بطولة فيلم «عمهم»، الذي يصور حالياً، ويشاركه بطولته محمد إمام، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، وإخراج حسين المنباوي.

وأشار سمرة إلى أنه ينتظر عرض فيلمين جديدين انتهى من تصويرهما مؤخراً، وهما «النهاردة يوم جميل» مع نجلاء بدر، وهنا شيحا، و«أشباح أوروبا» مع هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة.