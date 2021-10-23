ميركل تدعو النساء إلى العمل السياسي

برلين (د ب أ)

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النساء على الانخراط بشكل أقوى في العمل السياسي. وفي تصريحات لها لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج»: «يجب مواصلة العمل من أجل زيادة ثقة النساء في أنفسهن، حتى لو كانت هناك نساء على هذا النحو، فإن هذا الأمرلم يصل بهن بعد إلى حد المصارعة على الفوز برئاسة حزب على سبيل المثال». وأضافت المستشارة: «لا يسعني إلا أن أشجع النساء على الانخراط، أما اقتصار الأمر على الرجال فقط، فلم يعد هذا مناسباً للعصر»، مشيرة إلى أنه إذا أراد حزب ما أن يكون شعبياً، يتعين عليه أن يقترب من التكافؤ.



