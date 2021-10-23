«ريش» الأفضل ويثير الجدل

الجونة (مصر) (أ ف ب)

أثار الفيلم المصري «ريش» الذي حصد جائزة أفضل فيلم عربي طويل في مهرجان الجونة السينمائي «نجمة الجونة»، جدلاً كبيراً في مصر، إثر اتهامات له بالإساءة لصورتها من خلال التركيز بشكل «مؤذٍ» على الفقر.

حيث واجه انتقادات لاذعة من نجوم سينمائيين وبرلمانيين مصريين رأوا في الفيلم تشويهاً لسمعة مصر.

غير أن آخرين أشادوا بالفيلم معتبرين أنه يسلط الضوء على مشكلة اجتماعية حقيقية بطريقة فنّية تحمل رسائل بنّاءة.

ورأى الناقد السينمائي طارق الشناوي، أن الانتقادات الموجهة للفيلم «مبتذلة وسخيفة».

وقال لوكالة فرانس برس: «لا يوجد إنتاج فني يمكن أن يشوه سمعة مصر».



