الأمير تشارلز يكافح التغير المناخي

الرياض (رويترز)

قال ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، في تصريحات مسجلة خلال مؤتمر بيئي في السعودية أمس السبت، إن ثمة فرصة محدودة بشكل خطير لتسريع تحركات مكافحة التغير المناخي.

ونقل عن خبراء قولهم: إن (كوب 26) الذي من المقرر أن يبدأ بحلول نهاية أكتوبر يجب أن يتضمن مساهمات محددة «بخطوط أساس واضحة» للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050.

جاء ذلك خلال كلمة الأمير إلى منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي أعلنت خلاله السعودية، استهدافها الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060.

وقال الأمير، إن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأوسع نطاقاً، والتي تستضيفها الرياض يوم الاثنين، ستساهمان في تسريع التقدم الكبير الذي تم إحرازه بالفعل.



