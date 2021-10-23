سحب سحب مليونير غاضب مدخراته وطلب من عمال المصرف عدّ النقود بعد أن طلب منه أحد الحراس ارتداء كمامة ضمن إجراءات محاربة وباء فيروس كورونا المستجد. وذكرت وسائل إعلام أن الرجل، المعروف باسم Sunwear على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، سحب 5 ملايين ين (حوالي 566000 جنيه إسترليني) من الأوراق النقدية من أحد فروع بنك في الصين. المبلغ هو الحد الأقصى الذي يمكن سحبه، لكن المليونير قال إنه يخطط للعودة كل يوم حتى يسحب جميع مدخراته، مع قيام الموظفين بعدّها يدوياً في كل مرة.
وأعرب المليونير، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائه من خدمة البنك رغم أنه لم يحدد ما حدث. لكن البنك أصر على أن الحادث يتعلق ببساطة بحارس أمن طلب من الرجل ارتداء قناع للوجه. اتهم الرجل الثري موظفي البنك بـ«أسوأ سلوك خدمي» في معاملتهم له، بينما تفاخر بوجود عشرات الملايين في حسابه. وأضاف «بسبب هذا الموقف، لا يمكنني سوى سحب كل الأموال ووضعها في بنوك أخرى».
وبعد أن طلب من الموظفين المبلغ الكبير من الأوراق النقدية، قال: «كان من الضروري أن نطلب منهم عد النقود». وانتشرت صور المليونير وهو يحمل رزماً من الأوراق النقدية في حقائب ويأخذها إلى سيارته الفاخرة على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي الصينية. وبحسب ما ورد، شهد حساب الرجل زيادة كبيرة لعدد متابعيه عبر «الإنترنت» بلغت 1.7 مليون نتيجة لمنشوره المتعلق بالحادثة. وقال إن الأمر استغرق ساعتين من عمال البنك لإتمام عملية سحب وعد النقود. وأكد البنك إن أياً من موظفيه لم يخالف إرشادات خدمة العملاء. ولم يتضح ما إذا كان الرجل قد عاد لسحب بقية أمواله بعد الحادث الأول.