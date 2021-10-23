أدلى المخرج السينمائي جويل سوزا، الذي أصيب بالرصاص أثناء تصوير فيلمه، بأول تعليق بعد الحادثة التي قتلت فيها مصورة. وقال سوزا إنه «حزين للغاية» لوفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز أثناء تصوير فيلم «راست». وخرج سوزا، الذي أصيب في كتفه عندما أفرغ الممثل أليك بالدوين شحنة مسدس دوار كانت به ذخيرة حية، عن صمته بينما دخل التحقيق في الحادث يومه الثالث دون الوصول إلى إجابات عن عدد من الأسئلة حول الكيفية التي وقع بها الخطأ القاتل. وقال سوزا في بيان: «أنا حزين للغاية لفقد صديقتي وزميلتي هالينا. كانت طيبة ونابضة بالحياة وموهوبة بشكل لا يصدق». وأصابت الرصاصة هاتشينز في صدرها، وسوزا الذي كان خلفها، في كتفه، وفقا لما ذكره قائد شرطة المقاطعة في محكمة منطقة «سانتا في». ولم يتحدث سوزا عن تفاصيل الحادث أو عن إصابته. وأصدر قاض في «سانتا في»، أمس الجمعة، أمرا لمكتب قائد شرطة المقاطعة بالتحفظ على الأسلحة النارية والملابس والكاميرات وشرائط الفيديو والذخيرة في مزرعة «بوانزا جريك» خارج سانتا في حين كان يصور فيلم الغرب الأميركي «راست».