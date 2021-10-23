الصين تحد من الواجبات المدرسية المنزلية

طلاب صينيون

ع + ع -

أقرت الصين، اليوم السبت، قانوناً يحد من الواجبات والفروض والحصص الدراسية خارج أوقات التدريس.

ويهدف القانون إلى تخفيف العبء الثقيل على التلاميذ، وفق ما أعلنت وسائل إعلام حكومية.

وباسم حماية الناشئة، أقرت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة قواعد كثيرة للحد من الأنشطة التي تراها مؤذية لنمو الأطفال.

وقد حظرت على القصّر اللعب لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعياً بالألعاب الإلكترونية لمكافحة الإدمان على هذه الأنشطة. كما قلصت، بصورة كبيرة، إمكان الاستعانة بدروس خصوصية للدعم المدرسي.

وفي الأسابيع الماضية، اتخذت السلطات أيضاً تدابير ترمي إلى التصدي للهوس الزائد بالمشاهير وحظر البرامج التلفزيونية «المبتذلة».

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الصيني السبت، يفرض على السلطات المحلية «تعزيز إشرافها لتقليص العبء الملقى على كاهل التلاميذ على صعيد الفروض والحصص خارج ساعات التدريس».

ويلزم القانون الجديد الأهل بـ«التوزيع المنطقي لوقت الأبناء القصّر بين الدروس والاستراحة والترفيه والنشاط الجسدي بهدف عدم إثقال كاهلهم على صعيد التعلم وتفادي الإدمان على الإنترنت».

ويدخل قانون «الترويج للتربية العائلية» هذا حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2022.





المصدر: آ ف ب