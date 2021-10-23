باحث فيروسات يكشف لـ "الاتحاد" العلاقة بين انتشار كورونا ودرجات الحرارة

شعبان بلال (القاهرة)

بدأت درجات الحرارة في الانخفاض مع الدخول في فصل الخريف الذي يمُهد لموسم الشتاء، ما يزيد من مخاوف انتشار الفيروسات ومنها كورونا.

ويربط البعض بين زيادة انتشار فيروس كورونا وبين انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، باعتبار أن الفيروسات تتكاثر بصورة أكبر في درجات الحرارة المنخفضة.

وقال الدكتور محمد رحيم، باحث الفيروسات المصري بجامعة "لانكستر" الإنجليزية، إن فيروسات كورونا مثل فيروسات الإنفلونزا وبعض الفيروسات الأخرى ذات الحمض النووي RNA التي لها غلاف مكون من مادة دهنية يتأثر بدرجات الحرارة العالية، حيث إن السخونة تؤثر على درجة وانتشار الفيروس في الطبيعة.

وأوضح لـ "الاتحاد"، أن الفيروسات تنتشر أكثر مع انخفاض درجات الحرارة لأنها تعيش في درجات الحرارة المنخفضة، مضيفا أنه معمليا يتم حفظ الفيروسات للحياة مجمدة في درجات حرارة منخفضة جدا، وهو ما يفسر سبب ارتفاع معدل انتشار الفيروسات بصورة أسرع وأكبر في أوروبا.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أكد أن درجات الحرارة تؤثر على انتشار الفيروس لكن ما حدث في الهند وجنوب إفريقيا من انتشار كبير للفيروس رغم ارتفاع درجات الحرارة يؤكد أن كورونا يتحمل الحرارة المرتفعة، لافتا إلى أن بعض الأبحاث الجارية الآن تدرس مدى قدرة الفيروس على الحياة على الأسطح المختلفة في درجات الحرارة العادية والعالية والثلاجة.

وأشار رحيم إلى أن آخر بحث علمي أكد أن فيروس كورونا يتحمل حتى درجات الحرارة أكثر من 37 درجة لعدة ساعات وآخر لعدة أيام، لكنه شدد على صعوبة الجزم بذلك ولابد من دراسة كل سلاسة لأن لكل منها خصائص.