«ديوالي».. احتفالات مبهجة وعروض مميزة في دبي

دبي (الاتحاد) يعود مهرجان الأضواء «ديوالي» هذا العام خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ليقدم مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية، والعروض الترويجية المذهلة والتخفيضات الكبرى، والعديد من الأنشطة والمفاجآت المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة.وتجذب فعاليات مهرجان الأضواء «ديوالي»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويعد أحد أبرز الفعاليات على تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، العديد من المجتمعات والجاليات المقيمة مع ما تتضمنه من احتفالات مبهجة وعروض مميزة.







وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تستضيف دبي على مدار العام العديد من المهرجانات والأحداث المميزة التي تساهم في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة، ويتزامن تنظيم مهرجان الأضواء «ديوالي» مع إقامة «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي للإمارات، للتأكيد على أن دبي مدينة عالمية متعددة الثقافات، لاسيما أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها يعيشون بانسجام وأمان.







ويوفّر المهرجان، الذي يعتبر أحد الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، الفرصة كذلك للتجار وقطاع التجزئة في دبي لتقديم عروض ترويجية تجذب شريحة واسعة من المتسوقين وبما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة المبيعات، كما أنه يعد بداية مهمة لموسم الأعياد خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام الجاري».

ومن خلال الحفلات الموسيقية المباشرة، والعروض الكوميدية والترفيهية، والألعاب النارية المذهلة، والمسابقات المشوقة، والتخفيضات الكبرى، وكذلك العروض على المأكولات والمشروبات، يمكن للجميع الاستمتاع بوقتهم خلال مهرجان الأضواء هذا العام في دبي.