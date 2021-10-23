الأميرة اليابانية ماكو تحتفل بآخر عيد ميلاد إمبراطوري

احتفلت الأميرة اليابانية ماكو بعيد ميلادها الثلاثين اليوم السبت، وهو عيد ميلادها الأخير باعتبارها من أعضاء الأسرة الإمبراطورية، وذلك قبل زواجها من صديقها بعد أيام.

فزواجها من كي كومورو، وهو من عامة الشعب، يوم الثلاثاء يعني أنها ستصبح مواطنة عادية بموجب القوانين التي تنص على أن عضوات الأسرة الإمبراطورية لا يمكن أن تحتفظن بوضعهن الملكي بعد مثل هذا الزواج.

ونشرت وكالة البلاط الإمبراطوري صوراً لماكو وهي تتجول في الأراضي الإمبراطورية مع أختها الصغرى، لكن الأميرة لم تدل بأية تعليقات بمناسبة عيد ميلادها.