«جوجل».. مطالبات دولية بإزالة خطابات الكراهية

واشنطن (د ب أ)

قالت شركة جوجل الأميركية العملاقة للتكنولوجيا إن تقريرها للشفافية يظهر تزايد عدد طلبات الحكومات بإزالة محتوى «خطاب الكراهية» على الانترنت.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تشهد الشركة أيضا زيادة كبيرة في عدد القوانين التي تتطلب إلغاء معلومات من على خدمات الانترنت بما في ذلك محتوى البالغين والمعلومات الطبية المضللة، وانتهاكات الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.

وأكدت جوجل على مدونتها، «أن كل المنصات الإلكترونية تشهد اتجاهاً مشابهاً».

وقالت إن روسيا والهند وكوريا في صدارة قائمة الدول من حيث عدد الطلبات، بينما كانت إندونيسيا وروسيا وكازاخستان صاحبة أعلى رقم للمواد المطلوب إزالتها.