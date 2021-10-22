ديناصور بـ 6.6 مليون يورو

بيع «بيغ جون»، وهو أكبر ترايسيراتوبس معروف في العالم، مقابل 6.6 مليون يورو، خلال مزاد في باريس، ما يشكل «رقماً قياسياً في أوروبا» على صعيد مزادات أحافير الديناصورات، وفق مفوض الحدث.

وكانت قيمة هذا الترايسيراتوبس العائد إلى 66 مليون سنة، تقدّر بمبلغ يتراوح بين 1,2 مليون يورو و1,5 مليون.

واستقطبت حالة الحفظ الجيدة للهيكل العظمي المكتمل بنسبة 60% وجمجمته مكتملة بنسبة 70%، 11 مزايداً رفعوا المزايدات إلى 6,6 مليون يورو. باريس (أ ف ب)