فتى يمازح «البابا» ويأخذ قلنسوته

الفاتيكان (أ ف ب)

في لقطة عفوية خلال الجلسة الأسبوعية العامة في الفاتيكان، اقترب فتى من البابا فرنسيس وحاول سحب القلنسوة البيضاء التي كان يعتمرها.

واقترب الفتى، والذي يعاني على ما يبدو تأخراً في النمو الذهني، من البابا، ثم مدّ يده إلى القلنسوة على رأسه، قبل أن يمسك بيد الحبر الأعظم الذي ابتسم له.

بعدها توجه الفتى إلى الكرسي الموجود إلى يمين البابا، حيث كان يجلس أحد الكرادلة، فما كان من الأخير إلا أن ترك له المكان على مرأى من البابا فرنسيس، ليغادر الفتى بعد قليل إثر تلقيه «القلنسوة» كهدية من البابا.

وعلق البابا فرنسيس قائلاً «أشكر هذا الطفل الذي لقننا جميعاً درساً اليوم».