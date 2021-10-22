«تراثنا».. يتألق في «أم الدنيا»

أحمد شعبان (القاهرة)

برز جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في مصر، بصورة كبيرة، حيث شهد إقبالاً كبيراً من جمهور المعرض الذي توافد عليه منذ افتتاح المعرض، حيث جذبت منتجات 100 عارض إماراتي الزائرين الذين انبهروا بعراقة وتراث دولة الإمارات الذي يمثل ويجسد أصالة شعب الاتحاد، والذي يُعرض على أرض مصر للمرة الأولى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقّد جناح دولة الإمارات والممثلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مثمناً مشاريع الجناح الإماراتي، الذي يشارك للمرة الأولى في المعرض، وأعرب وفد العارضين الإماراتيين، عن شكره لإتاحة الفرصة لعرض منتجات 100 عارض إماراتي، والذي تأتي في إطار تعزيز التعاون والروابط التجارية والثقافية بين البلدين.

أصالة الإمارات

«الاتحاد» قامت بجولة في أروقة جناح الإمارات الذي يقع بالقاعة 3 بالمعرض، والتقت ببعض العارضين من الدولة، وقال مصطفى بن علي الشحي من إمارة رأس الخيمة: «هذه أول مشاركة لنا في معرض (تراثنا) بمصر في دورته الثالثة، حيث التقينا بأطياف كثيرة من الشعب المصري الشقيق، بهدف إبراز وتجسيد الموروث الإماراتي على أرض مصر».

وأضاف الشحي خلال حديثه لـ«الاتحاد»: من المنتجات التراثية التي نعرضها التحف الفنية والفضيات، ومنها صناعة عصا «الجرز»، وهو نوع من الأصالة القديمة، مشيراً إلى أن «الجرز»، وهو الفأس المعتاد بين مواطني الإمارات في القدم، وكان يستخدم في صناعته أنواع معينة من العصا لبعض الأشجار الموجودة في جبال الإمارات مثل شجر السدر، منوهاً بأن «الجرز» يمثل شهامة الرجال في ذاك الزمان أثناء خروجهم للجبال للحفاظ والدفاع عن أنفسهم، ثم تحوّل إلى زينة وطابع تراثي قديم وعريق في الإمارات.

وعبر «الشحي» عن سعادته لزيارة الرئيس السيسي لجناح الدولة في المعرض، مشيراً إلى أن الجناح لقي إقبالاً كبيراً من زوار المعرض، الذين أبدوا إعجابهم بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية التي تُعبر عن أصالة الإمارات، مؤكداً أهمية تبادل الثقافات والتراث بين شعوب العالم وخاصة الدول العربية المشاركة في المعرض، لافتاً إلى وجود تنسيق مع بعض المؤسسات المصرية، وأن هناك تبادلاً تجارياً بين الجانبين يتعلق ببعض المنتجات الإماراتية خلال الأيام المقبلة.

المرأة الإماراتية

ويشمل جناح الإمارات ركناً خاصاً بالمرأة الإماراتية، حيث عبرت موزة الشحي المسؤولة عن هذا القسم عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في معرض «تراثنا» بمصر، مشيرةً إلى أنها تعرض أزياء المرأة الإماراتية التي كانت ترتديها قديماً مثل الثوب والشيلة المنقطة والبرقع والذهب والحنة، بالإضافة إلى المنتجات اليدوية من الحلي والزينة والأكسسوارات والبخور والعطر التي كانت تتحلى بها المرأة الإماراتية في المناسبات. وأشارت موزة الشحي لـ «الاتحاد» إلى أنها تشارك أيضاً في المعرض بصناعة «الدمية» التي تمثل الحياة الإماراتية قديماً، مضيفةً: «تمثل هذه الدميات شخصيات تجسد عمل وتاريخ المرأة والرجل في الإمارات قديماً، ويتم استخدام خيوط البحر في صناعة هذه الدميات بالإضافة إلى «البوه الأبيض» المستخدم في صيد الأسماك». وأضافت: تجسد هذه الدميات أيضاً الحرف التي كان يعمل بها الرجل الإماراتي والتي أصبحت موروثاً شعبياً نعمل على المحافظة عليه حتى لا يندثر، مثل صيد الأسماك والزراعة والفخار، وحياة البدو وكيف كانوا يعيشون، بالإضافة إلى الحرف التي كانت تقوم بها المرأة الإماراتية من عمل الحنة وصنع البراقع و«الشيلة» وتطريز الملابس «التلي»، والسعف المُستخدم من خوص النخيل. ولفتت إلى اهتمام العارضين من الإمارات بالمشاركة في معرض «تراثنا» للتعريف بالمورث الإماراتي وخاصة الأجيال الجديدة، ونقل التراث الإماراتي العريق لباقي دول العالم من خلال هذه الحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

صورة مشرّفة

وجهت وضحة اليماحي من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، الشكر لكل من ساهم في نجاح المعرض للخروج بهذه الصورة المشرفة التي تبرز تراث الإمارات، مشيرة إلى أن الجناح يضم قسماً يعرض التراث الإماراتي القديم المتعلق بالملابس والعباءات الإماراتية، والقسم الثاني يتعلق بمعرض «ذا فالي» أكبر منصة عرض مشاريع في إمارة رأس الخيمة، ويضم أكثر من 100 مشروع يشمل الملابس والعطور النسائية، لافتة إلى بيع الكثير من تلك المنتجات التي لاقت إقبالاً كبيراً من جمهور المعرض.

وأضافت اليماحي لـ «الاتحاد» أن القسم الثالث يتعلق بالصناعات اليدوية، مشيرةً إلى أن هذه المنتجات التراثية جزء من هويتنا وثقافتنا مثل ملابس «المخور» والعباءات مع التطريز والخرز والحنة والبخور الإماراتي، مثمنة زيارة الرئيس السيسي لجناح الإمارات، مضيفةً: «الرئيس السيسي استهل افتتاح معرض (تراثنا) بزيارة جناح الدولة، وتحدث معنا وقام بالتصوير مع العارضين والمسؤولين الإماراتيين، وأبدى إعجابه بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية الإماراتية».