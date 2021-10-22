أدلى نجم هوليوود أليك بالدوين، اليوم الجمعة، بأول تعليق له بعد حادثة مقتل مصورة سينمائية أثناء تصوير فيلم أمس الخميس. وقتلت المصورة عندما ضغط بالدوين على زناد مسدس من المفترض أنه يحوي طلقات فارغة بموقع تصوير. كتب بالدوين على حسابه على موقع تويتر "تعجز الكلمات عن التعبير عن الصدمة والحزن الذي ألم بي بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز الزوجة والأم والزميلة التي نكن لها كل تقدير". وأضاف "أنا على اتصال بزوجها، وأقدم المساندة له ولعائلته. قلبي منفطر على زوجها وابنها وكل من عرفها وأحبها". وذكر مكتب قائد شرطة مدينة "سانتا فيه" أن الحادثة وقعت عصر الخميس في موقع "بونانزا كريك" للتصوير إلى الجنوب من المدينة. ونقلت طائرة هليكوبتر مديرة التصوير لمستشفى جامعة نيو مكسيكو حيث أُعلنت وفاتها. وبالدوين (63 عاما) منتج مشارك في فيلم الغرب الأميركي "راست" الذي تدور أحداثه في كانساس في ثمانينيات القرن التاسع عشر ويلعب دور "راست"، وهو جد خارج عن القانون لصبي يبلغ من العمر 13 عاما أدين بجريمة القتل الخطأ. وقال مكتب قائد الشرطة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، إنه لم يتم توجيه اتهامات وإن التحقيق "لا يزال مفتوحا ومكثفا". وأصيب مخرج الفيلم جويل سوزا ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى محلي. وكتبت الممثلة فرنسيس فيشر على تويتر "بعث سوزا لي برسالة نصية قال فيها إنه خرج من المستشفى". وأعادت الواقعة للأذهان ذكرى مقتل الممثل الأميركي براندون لي، ابن بروس لي، عام 1993 وهو في الثامنة والعشرين من عمره بعد أن أصيب برصاصة من مسدس يُفترض أنه يحوي طلقات فارغة أثناء تصوير فيلم (ذا كرو) أو "الغراب". وكتبت شقيقة لي على تويتر "قلوبنا مع أسرة هالينا هاتشينز ومع جويل سوزا وكل المعنيين بواقعة فيلم (راست). ما من أحد ينبغي أن يموت أبدا بسلاح في موقع تصوير".