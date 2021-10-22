لقي مغني الراب "إينار"، أحد أشهر رموز هذا اللون الموسيقي في السويد، حتفه رميا بالرصاص في ستوكهولم في وقت متأخر من مساء يوم الخميس. وقُتل "إينار" (19 عاما)، واسمه الحقيقي نيلز جرونبرج، في شقة بضاحية في ستوكهولم، لكن الشرطة لم تلق القبض على أحد حتى الآن. وفي حادث سابق العام الماضي، تعرض "إينار" للخطف والاعتداء من قبل منافسين. وأدى مقتل "إينار" إلى تصاعد الغضب ضد العنف المرتبط بالعصابات الذي اجتاح البلاد في الأعوام الماضية. وسطع نجم جرونبرج لأول مرة عندما كان في السادسة عشرة، وأصدر أربعة ألبومات واستمع المعجبون لأغانيه عشرات الملايين من المرات على منصات تشغيل الموسيقى وفاز بعدة جوائز "جرامي" سويدية وغيرها. في العام الماضي، تعرض للخطف والضرب على أيدي منافسين له في المهنة على صلة بعصابة إجرامية في ستوكهولم. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على عدة أشخاص لضلوعهم في جريمة الخطف منهم مغني راب ناجح آخر يدعى "ياسين بين". وعانت السويد من العنف المرتبط بالعصابات لأعوام، وتحولت من بلد يسجل أحد أقل معدلات جرائم الأسلحة النارية في أوروبا إلى واحد من أعلى البلدان الأوروبية تسجيلا لهذه الجرائم خلال العقدين الماضيين.