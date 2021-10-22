شذا الفنان محمد عبده أغنية جديدة بعنوان «نورنا الوهاج» من كلمات الشاعر الإماراتي علي المهيري وألحان الإماراتي خالد ناصر، وتوزيع زيد عادل، وحملت كلمات الحب والوفاء، حيث يقول الشاعر بها:
مـن ويـن مـا نـرجـيـك تـظــهـر عـليـنـا نتبـع ضـيـاك وسـيـرتـك خـيـر مـنهـاج تـــامــر عـلـيـنــا وانــت مــنــا وفـيـنــا من دون موعد أو حرس قصر وسياج انـتـه ولـي الامـر لــي لــــــه لـجـيـنــــا لا جـاك قـاصــد او تــــذراك مـحــتــاج جـودك بـحـر وأفـضـال يـمـنـاك مـيـنــا مـن طيبتـك هالطيـب يشعـر بالاحــراج ومــدة يـــديــــك تــسـدنــا وتْـغـنــيـنـــا ولا احتاج هالعالـم وسـط ليلـه ســراج أشعـلـت شـمـسٍ لـلـــســلام وسـريـنــا
وأعرب الشاعر علي المهيري لـ«الاتحاد» عن سعادته بالقصيدة التي لاقت انتشاراً وتفاعلاً قبل أن يتم غناؤها، وقال: الكلمات تعجز دائماً عن وصف تقدير ومحبة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد لاقت القصيدة التي أطلقتها قبل أن يغنيها الفنان القدير محمد عبده تفاعلاً كبيراً بين الجمهور والمتابعين في الـ«سوشيال ميديا»، وهو السبب الذي جعلنا أن نقدمها مغناة بهذا الشكل الموسيقي الراقي. وأوضح المهيري أنه تم تسجيل الأغنية «نورنا الوهاج» في ستوديوهات أغان في دبي، وتواجد فنان العرب مع الملحن القدير، وقام بتسجيل صوته، وسط أجواء فرحة لما تحمله الأغنية من معان كبيرة.