أعرب الفنان فؤاد عبد الواحد عن سعادته بالأصداء الأولى لأغنيته الجديدة «صارت قديمة» الذي طرحها عبر قناته الرسمية في موقع «يوتيوب».
وقال لـ «الاتحاد»: «تحمل الأغنية كلمات مميزة بها فكرة جديدة في طريقة طرحها، والتي يمكن أن يحس بها كل شخص يسمعها لأنها تأتي من تجارب الحياة اليومية، والقريبة من القلب»، مؤكداً أنه طرحها في هذا الوقت لأنه سيتبعها بمجموعة أخرى من الأغنيات التي تحمل أفكاراً جديدة كلاماً ولحناً، حيث يقول في مطلع الأغنية: صارت قديمه السالفه اتعودنه الرايد يروح بهجره ليهددنه ماتوگف الدنيه على احد لا لا منموت يعني لو نضل وحدنه من عدنه لا يتأمل نبجيله لو نتوسل مامات واحد بفراق الرايد زعل خل يزعل وأوضح أنه سعيد بالمجموعة الجديدة الذي تعاون معها في هذه الأغنية ولأول مرة، وهي الشاعر أدم، والملحن أزهر حداد، وتوزيع حسام كامل، وقال: «سعدت بالتعاون مع الشاعر والملحن لأول مره، حيث لفت نظري وسمعي الكلمة المختلفة والبيضاء واللحن الذي حمل شكلاً من السهل الممتع في اللحن، والذي يحتاج أداء مختلفاً أيضاً».
وذكر عبدالواحد أنه سجل خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغنيات الذي سيختار منها لتكون ضمن أغنيات ألبوم، مؤكداً أنه يهتم كثيراً في عملية اختياره للكلمات والأغنيات وبأفكار جديدة، وقال: «أسعى لاختيار كلمات مناسبة بأفكار متجددة، حرصاً واحتراماً مني للجمهور الذي يطالب دائماً في كل أغنية أن نقدم له الأفضل، وهو ما أسعى له لاستكمال مسيرتي الغنائية بنجاح».
وأكد أنه متحمس جداً لحفله الذي سيعقد في الإمارات ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي الذي سيقام خلال الشهر الأول من العام 2022، وتشاركه الفنانة داليا مبارك، معرباً عن فخره بإقامة هذا الحدث العالمي الكبير على أرض الإمارات.