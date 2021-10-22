ظواهر فلكية كثيرة تشهدها الكرة الأرضية وينتظرها عشاق النظر إليها في دول العالم المختلفة، للاستمتاع برؤيتها عبر العين المجردة أو تلسكوب فضائي.
ويُمكن لمحبي عالم الفلك والفضاء، مشاهدة ظاهرة شهب الجباريات بداية من اليوم الخميس حتى غد الجمعة في مشاهد بديعة أكد خبراء الفلك أن صحية وممتعة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.
وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس لـ«الاتحاد»، إن شهب الجباريات من الزخات المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة، مضيفا أن شهب الجباريات تأتي نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير، والتي تحترق في الغلاف الجوي الأرضي في صورة شهب.
وأضاف تادرس أن اكتمال القمر سيكون مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة، موضحا أن أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.
وشجع تادرس الشباب وهواة الفلك وعلوم الفضاء على مشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، مضيفا أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.
ويشهد شهر أكتوبر الجاري العديد من الظواهر والأحداث الفلكية التي يمكن رصدها في مصر بالعين المجردة، وعلى رأسها القمر الجديد وشهب التنين واقتران القمر مع الزهرة.